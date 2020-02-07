https://static.news.ru/photo/f1ba111e-498a-11ea-bef2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Приморские полицейские начали проверку по факту жестокого обращения с животными. В соцсетях появилась информация, что житель города Артёма уже несколько лет истребляет собак на своём участке и разделывает их на мясо.

Полиция проверяет информацию, размещённую в социальных сетях, о жестоком обращении с животными, — сообщили РИА Новости в отделе МВД РФ по городу Артёму.

Ранее неравнодушные местные жители создали петицию, в которой потребовали закрыть этот «концлагерь для животных» и привлечь к уголовной ответственности местного жителя и его дочь за массовые убийства собак.

Как писал NEWS.ru, живодёры расстреливают животных на улицах Краснодара и оставляют умирать. Случайные прохожие нашли собаку, в теле которой ветеринары насчитали более 100 пуль, и кота с 15 ранениями. Этих зверей удалось спасти, но неизвестно, смогут ли они ходить. Оба случая произошли в разных районах города с интервалом в несколько дней. Зоозащитники предполагают, что неизвестные стреляют из охотничьего ружья, заряженного свинцовой дробью. Полностью извлечь её из организма животного невозможно. Волонтёры уже подали заявление в полицию по факту жестокого обращения с животными.