https://static.news.ru/photo/7013419a-3548-11ea-bc28-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Живодёры расстреливают животных на улицах Краснодара и оставляют умирать. Случайные прохожие нашли собаку, в теле которой ветеринары насчитали более 100 пуль, и кота с 15 ранениями. Этих зверей удалось спасти, но неизвестно смогут ли они ходить.

Оба случая произошли в разных районах города с интервалом в несколько дней. Зоозащитники предполагают, что неизвестные стреляют из охотничьего ружья, заряженного свинцовой дробью. Полностью извлечь её из организма животного невозможно.

Волонтёры уже подали заявление в полицию по факту жестокого обращения с животными.

Как писал NEWS.ru, ранее общественники и зоозащитники Украины потребовали жёстко наказать чиновника, который привязал собаку к автомобилю и протащил её по дороге. Инцидент произошёл в Хмельницкой области.