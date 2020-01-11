Живодёры расстреливают животных на улицах Краснодара и оставляют умирать. Случайные прохожие нашли собаку, в теле которой ветеринары насчитали более 100 пуль, и кота с 15 ранениями. Этих зверей удалось спасти, но неизвестно смогут ли они ходить.
Оба случая произошли в разных районах города с интервалом в несколько дней. Зоозащитники предполагают, что неизвестные стреляют из охотничьего ружья, заряженного свинцовой дробью. Полностью извлечь её из организма животного невозможно.
Волонтёры уже подали заявление в полицию по факту жестокого обращения с животными.
Как писал NEWS.ru, ранее общественники и зоозащитники Украины потребовали жёстко наказать чиновника, который привязал собаку к автомобилю и протащил её по дороге. Инцидент произошёл в Хмельницкой области.
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