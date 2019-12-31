Кабмин России утвердил критерии лицензирования цирков, зоопарков и дельфинариев. Проверками условий содержания животных в учреждениях займётся Россельхознадзор.
Документ вступит в силу 1 января 2020 года. Чтобы получить разрешение, необходимо оборудовать специальные здания для содержания питомцев и приобрести оборудование для ухода за ними,
Кроме того, работать на соответствующих должностях смогут сотрудники, имеющие только профильное образование.
Ранее NEWS.ru сообщал, что китообразных могут запретить держать в российских дельфинариях. Проект закона подготовило Законодательное собрание Санкт-Петербурга.
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