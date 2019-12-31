https://static.news.ru/photo/8a8b8cec-2be0-11ea-8b39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кабмин России утвердил критерии лицензирования цирков, зоопарков и дельфинариев. Проверками условий содержания животных в учреждениях займётся Россельхознадзор.

Документ вступит в силу 1 января 2020 года. Чтобы получить разрешение, необходимо оборудовать специальные здания для содержания питомцев и приобрести оборудование для ухода за ними, говорится на официальном портале правовой информации.

Кроме того, работать на соответствующих должностях смогут сотрудники, имеющие только профильное образование.

Ранее NEWS.ru сообщал, что китообразных могут запретить держать в российских дельфинариях. Проект закона подготовило Законодательное собрание Санкт-Петербурга.