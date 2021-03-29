Зоолог рассказал о пришедшей с весной опасности для домашних кошек

https://static.news.ru/photo/79876c40-911a-11eb-ad9e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Именно весной домашние кошки пропадают чаще, чем обычно. Дело в том, что в указанный период у животных, как и людей, расцветают все чувства, они ищут себе пару. И как следствие, нередко теряются. Об этом в разговоре с журналистами сообщила фелинолог, эксперт международной категории Людмила Макарова.

По её словам, весной, когда начинается гормональное возбуждение, животные часто обречены на потерю. Речь идёт именно о нестерилизованных кошках. На животных, которые прошли через стерилизацию, приход весны никак не отразится. Они будут сытые и довольные лежать дома. Всё потому, что у них нет гормонального стресса.

Как сказала Макарова, есть ряд мер, которые нужно принять, чтобы избежать потери кошки. Для этого нужно либо стерилизовать животное, либо найти ему пару, либо следить за ним 24 часа в сутки. Первые два способа позволят сделать так, чтобы у кошки не возникало даже потребности сбежать, передаёт слова фелинолога телеканал «Москва 24».

Как ранее писал NEWS.ru, учёные подтвердили то, чего втайне опасались многие владельцы кошек. Домашние питомцы прекрасно понимают, что люди с ними разговаривают, и различают их голоса и интонации, но при этом они вполне осознанно не утруждают себя тем, чтобы отреагировать.