https://static.news.ru/photo/bbc4f1fa-4caa-11ea-95c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума планирует в весеннюю сессию рассмотреть законопроект о недобровольном лечении граждан, страдающих алкоголизмом.

Как рассказал «Парламентской газете» автор инициативы и заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин, речь идёт о злостных алкоголиках, которые после возлияния совершили административные нарушения и представляют опасность как для себя, так и для окружающих.

Таких граждан предлагается, помимо наказания за содеянное, обязывать проходить лечение и реабилитацию. В случае уклонения от лечения им будут грозить дополнительные санкции.

Аналогичные нормы в нашей стране уже действуют в отношении наркоманов, мы предлагаем их распространить и на лиц, страдающих алкоголизмом. Такая практика существует во многих странах, где до 70% лиц, страдающих хроническим алкоголизмом, проходят обязательное лечение по решению суда, — отметил Говорин.

Ранее NEWS.ru писал, что количество россиян, злоупотребляющих алкоголем, составляет порядка 30%. По словам главного нарколога Минздрава Евгения Брюна, «не было, нет и не будет средства, которое бы радикально помогло в лечении алкоголизма». Это многоэтапная реабилитация, которая подчас затягивается на всю жизнь.