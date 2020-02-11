Госдума планирует в весеннюю сессию рассмотреть законопроект о недобровольном лечении граждан, страдающих алкоголизмом.
Как
Таких граждан предлагается, помимо наказания за содеянное, обязывать проходить лечение и реабилитацию. В случае уклонения от лечения им будут грозить дополнительные санкции.
Аналогичные нормы в нашей стране уже действуют в отношении наркоманов, мы предлагаем их распространить и на лиц, страдающих алкоголизмом. Такая практика существует во многих странах, где до 70% лиц, страдающих хроническим алкоголизмом, проходят обязательное лечение по решению суда, — отметил Говорин.
Ранее NEWS.ru писал, что количество россиян, злоупотребляющих алкоголем, составляет порядка 30%. По словам главного нарколога Минздрава Евгения Брюна, «не было, нет и не будет средства, которое бы радикально помогло в лечении алкоголизма». Это многоэтапная реабилитация, которая подчас затягивается на всю жизнь.
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