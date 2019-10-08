https://static.news.ru/photo/566e9e14-e9cc-11e9-9852-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Бутурлина Фото: Анастасия Бутурлина/vk.com

Стала известна причина, по которой дочь режиссёра Виктора Бутурлина Анастасия три дня не выходила на связь.

У девушки сломался мобильный телефон, передают « Невские новости » со ссылкой на источник. Это помешало ей сообщить о своём местонахождении.

Студентка третьего курса Института культуры пропала 5 октября. Она ушла на встречу с друзьями и вернулась домой только 8 октября.

Как писал News.ru ранее, поиски 14-летней школьницы Марии Игнариной ведутся в Казани. Она пропала после того, как убежала из дома в тапочках и футболке. По словам матери, в ближайшие дни у девочки должен был быть пробный ОГЭ, и она сильно волновалась, отказывалась идти в школу. За неделю жительница Казани обошла всех знакомых и друзей дочери, обратилась в полицию и волонтёрские поисковые организации, но так и не нашла Марию.