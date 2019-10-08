Стала известна причина, по которой дочь режиссёра Виктора Бутурлина Анастасия три дня не выходила на связь.
У девушки сломался мобильный телефон, передают «
Студентка третьего курса Института культуры пропала 5 октября. Она ушла на встречу с друзьями и вернулась домой только 8 октября.
Как писал News.ru ранее, поиски 14-летней школьницы Марии Игнариной ведутся в Казани. Она пропала после того, как убежала из дома в тапочках и футболке. По словам матери, в ближайшие дни у девочки должен был быть пробный ОГЭ, и она сильно волновалась, отказывалась идти в школу. За неделю жительница Казани обошла всех знакомых и друзей дочери, обратилась в полицию и волонтёрские поисковые организации, но так и не нашла Марию.
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