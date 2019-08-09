https://static.news.ru/photo/94ba21ae-bce3-11e9-8d49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Журналисты, чьи персональные данные были опубликованы в одном из Telegram-каналов, жалуются на звонки с угрозами. Аналогичные проблемы появились и у участников московских акций за честные выборы.

Информацию об угрозах, которые поступают журналистам, обнародовал глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

О странном звонке рассказала и сотрудница московского отделения «Открытой России» Татьяна Усманова. По ей словам, ей звонили от имени следователя, угрожали пытками и пугали обысками.

Аналогичный звонок поступил жителю столицы Сергею Борзенко, чьё имя оказалось в базе данных. Его расспрашивали о том, собирается ли он в дальнейшем принимать участие в акциях оппозиционера Алексея Навального, а после отказа отвечать начали угрожать физической расправой.

На анонимные звонки пожаловалась и жена незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова Валерия. По её словам, ей постоянно звонят и молчат в трубку. Она утверждает, что похожее психологическое давление испытывают и другие организаторы и участники протестных акций. При этом звонящие номера постоянно меняются, поэтому не помогает даже блокировка вызовов.

Помимо этого она высказала предположение об установленной «прослушке» телефона.

9 августа, как ранее писал News.ru, Tekegram-канал «Товарищ майор» опубликовал файл с личными данными участников несогласованных акций в Москве, журналистов и независимых кандидатов в Мосгордуму. В таблице были имена и фамилии, паспортные данные, номера телефонов, а также адреса регистрации около трёх тысяч человек. Впоследствии файл был удалён.