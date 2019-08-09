О странном звонке рассказала и сотрудница московского отделения «Открытой России» Татьяна Усманова. По ей словам, ей звонили от имени следователя, угрожали пытками и пугали обысками.
Аналогичный звонок поступил жителю столицы Сергею Борзенко, чьё имя оказалось в базе данных. Его расспрашивали о том, собирается ли он в дальнейшем принимать участие в акциях оппозиционера Алексея Навального, а после отказа отвечать начали угрожать физической расправой.
На анонимные звонки пожаловалась и жена незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова Валерия. По её словам, ей постоянно звонят и молчат в трубку. Она утверждает, что похожее психологическое давление испытывают и другие организаторы и участники протестных акций. При этом звонящие номера постоянно меняются, поэтому не помогает даже блокировка вызовов.
Помимо этого она высказала предположение об установленной «прослушке» телефона.
9 августа, как ранее писал News.ru, Tekegram-канал «Товарищ майор» опубликовал файл с личными данными участников несогласованных акций в Москве, журналистов и независимых кандидатов в Мосгордуму. В таблице были имена и фамилии, паспортные данные, номера телефонов, а также адреса регистрации около трёх тысяч человек. Впоследствии файл был удалён.