Журналистов могут включить в число первых получателей вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/5ecf81be-fe74-11ea-bb22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналисты могут оказаться в числе первых получателей вакцины от коронавируса наряду с учителями и медиками. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Видим большой интерес различных журналистов привиться. Минздрав, когда распределяет вакцину, понимает, что журналисты тоже находятся в определённой группе риска, потому что общаются с большим числом людей, — цитирует ТАСС руководителя РФПИ.

Ранее NEWS.ru писал, что вакцинация медиков от коронавируса началась в 11 поликлиниках Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что в гражданский оборот поступило «несколько тысяч доз» препарата. В первую очередь было решено прививать именно медперсонал, который находится «на переднем крае фронта: это участковые врачи, врачи общей практики». На 24 сентября вакцинацию уже прошли 126 медицинских работников городской системы здравоохранения. Вакцинацию проходит персонал амбулаторных КТ-центров, врачи и медсёстры кабинетов ОРВИ, а также сотрудники отделения медицинской помощи на дому, включая медсестёр, осуществляющих забор крови и другого биоматериала. Для проведения вакцинации медиков поступило 3472 дозы.

Первая в мире российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. О завершении клинических испытаний было объявлено в начале августа.

Вторую вакцину от COVID-19 разрабатывают в центре «Вектор». В ходе клинических испытаний, которые начались 27 июля, врачи наблюдают за добровольцами, оценивают напряжённость их иммунитета к коронавирусу и выявляют отдалённые последствия вакцинации через 90, 180 и 270 дней после прививки. Сейчас препарат проходит второй этап клинических испытаний, который должен завершиться в сентябре. В нём участвуют 100 добровольцев.

Всего российские учёные разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса в 17 научных организациях.