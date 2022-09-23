Журналистку Baza задержали во время съемок у военкомата в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Журналистку Telegram-канала Baza Ксению Хабибулину задержали во время съемок у Кунцевского военкомата в Москве. Отмечается, что Хабибулина опрашивала призывников, после чего к ней подошли сотрудники полиции. Журналистка предъявила документы, но сотрудники забрали ее в отделение.

Корреспондентка Ксения Хабибулина опрашивала молодых людей, которые пришли по повесткам в Кунцевский военкомат. Через некоторое время к ней подошли сотрудники полиции, чтобы «подтвердить личность». Ксения показала им редакционное задание и паспорт, однако её всё равно увезли в отдел, — сообщает Baza.

Измайловский военкомат города Москвы ранее отказался мобилизовать двух пьяных добровольцев, которые решили принять участие в спецоперации на Украине. У мужчин не стали принимать документы, вывели из военкомата и отвели в отдел полиции. По словам одного из мужчин, они выпили для храбрости.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев ранее заявил, что ошибки в военкоматах случаются из-за спешки с выполнением задач, поставленных в рамках мобилизации. До этого стало известно, что повестки приходили людям, которые не подходят по возрасту или не служили в армии и, соответственно, не имеют военной специальности.