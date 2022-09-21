Экс-журналистка Первого канала Агалакова отказалась от российских госнаград

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Жанна Агалакова

Бывшая сотрудница Первого канала, корреспондент и ведущая новостей Жанна Агалакова написала в своем Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена), что откажется от российских государственных наград. Речь идет об Ордене Дружбы, а также медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — их она пообещала отправить президенту России Владимиру Путину посылкой.

Так и написала на посылке: Москва, Кремль. Путину, — заявила Агалакова.

В приложенной записке она высказала мнение, что Россия идет «к пропасти».

Журналистка посвятила работе на Первом канале 16 лет. Агалакова вела дневные и вечерние выпуски «Новостей», а также программы «Время» и «Ночное Время». Зрители знают ее по репортажам из Франции и США.

В мае Агалакова обвинила российское ТВ в открытой пропаганде. В интервью она назвала отечественное телевидение «машиной для промывки мозгов», которая подчиняется «генеральной линии». Журналистка отметила, что во время работы ей приходилось слушать исключительно точку зрения российских властей и отметать другие позиции по вопросам политики.