Журналистка и член СПЧ назвала минусы QR-кодов для СМИ на митингах

https://static.news.ru/photo/bf1dff4c-a125-11eb-9935-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

QR-коды и специальные реестры для работников СМИ, освещающих уличные акции, может помешать их работе. Об этом NEWS.ru рассказала журналистка и член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Екатерина Винокурова.

С QR-кодами первая проблема в том, что в маленьких городах кнопочные телефоны, которые не считывают QR-кода. Вторая проблема: если журналист в отпуске и оказался в гуще событий. Или например, если случается крупное ЧП, теракт, стихийные митинги, то тогда никто не успевает аккредитоваться и едет на съёмки журналист, который физически ближе к месту <...>. У нас, в отличие от адвокатов, нет никакого реестра. И посчитать всех журналистов в стране невозможно, — приводит пример Винокурова.

В Профсоюзе журналистов и работников СМИ предложение ввести для прессы QR-коды назвали попыткой сократить права профессионального сообщества. Как считает NEWS.ru член профбюро организации Софья Русова данное предложение «больше похоже на ограничения и фильтрацию».

Последние массовые акции, которые прошли в январе, показали, что нарушение прав журналистов было массовым. В ходе мониторинга мы зафиксировали больше сотни случаев по всей стране и будем заниматься этим и впредь <...>. Сотрудники полиции ведут себя агрессивно. Как они будут проверять и сверять данные, куда-то звонить, уточнять, смотреть кто где работает и состоит ли в каком-то реестре, если журналист попадёт под руку или дубинку ОМОНа? — задалась вопросом Русова.

Она также напомнила, что обращалась к депутатам Мосгордумы с просьбой задать вопрос главе столичного управления МВД Олегу Баранову о причинах избиения журналистов на недавних уличных акциях и передала полный список пострадавших. Однако никакого внятного ответа не поступило. Поэтому, считает Софья Русова, рассчитывать на то, что QR-коды будут как-то защищать от насилия, не приходится.

Ранее стало известно, что СПЧ предложил вносить журналистов, освещающих уличные манифестации, в специальный реестр, а также обязать таких сотрудников СМИ носить нагрудный номерной знак и QR-код. Данная мера, по мнению её инициаторов должна защитить прессу от необоснованного насилия со стороны органов правопорядка.