Журналиста столкнули с лестницы во время съёмки в красноярской больнице

Охранник межрайонной детской клинической больницы № 1 в Красноярске столкнул с лестницы журналиста «8 канала» Артура Лукаву, когда тот снимал сюжет о протекающей крыше, сообщает «Газета.Ru». По словам журналиста, на проблему пожаловались сами сотрудники, а заведующий поначалу отказывался говорить.

Они вместе отправились на второй этаж больницы.

Здание двухэтажное, и логично смотреть последствия протекающей крыши на втором этаже. Дойдя до лестницы, заведующий стал закрывать камеру грудью. Я прошёл чуть выше, но охранник меня обогнал и встал уже, где заканчивается лестница. Несколько раз он меня толкал. Я его предупреждал, что я могу упасть и не надо так делать. Но он продолжал. Каждый раз я держался за поручень, чтобы не упасть. Однако в последний момент я решил сменить руки, и в этот момент он меня толкнул, и я упал, — описал произошедшее Лукава.

Он добавил, что после случившегося заведующий согласился говорить и подтвердил, что здание не подлежит ремонту.

Лукава объяснил, что не согласовывал съёмку, но опирался на закон о СМИ, который позволяет журналистам снимать в госучреждениях без согласования с администрацией. При этом он помощник депутата заксобрания Красноярского края и имеет право посещать госучреждения.

Сейчас по данному случаю проводится проверка Следственным комитетом и полицией. Я никуда не писал заявление — они сами со мной связались. К сожалению, руководство больницы не извинилось, — рассказал журналист.

Ранее журналиста телеканала РБК Роман Щеголева избили после футбольного матча Лиги Европы между «Спартаком» и «Лестером» возле стадиона «Открытие Банк Арена». Журналист снимал на видео бывшего лидера спартаковского фан-движения Валентина Коршунова. Тот набросился на репортёра и нанёс несколько ударов по голове.