Журналист NEWS.ru стал победителем конкурса Госдумы

https://static.news.ru/photo/cca813d2-5585-11eb-b691-fa163e074e61_660.jpg Сергей Изотов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил журналистов парламентского пула с Днём российской печати.

На мероприятии были также вручены дипломы победителям ежегодного творческого конкурса на лучшее освещение в российских СМИ деятельности Государственной думы. Одним из его победителей стал редактор отдела политики NEWS.ru Сергей Изотов.

Поздравляя журналистов, Володин отметил, что работа в Госдуме непростая.

Вы представляете самый большой пул журналистов, самый большой в России. Больше нет. Это возможность для самореализации. Это возможность повысить свой профессионализм, — сказал он.

В мероприятии также приняли участие заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой, лидеры парламентских фракций Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Сергей Неверов (ЕР) и Сергей Миронов (СР), а также глава профильного комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Ранее обозреватель NEWS.ru Александр Круглов был выдвинут на премию «Лучший спортивный журналист года». Открытое голосование продлится до 1 февраля, после чего экспертное жюри определит победителя. Торжественная церемония вручения наград III Международной премии в области спорта и букмекерства (Премия РБ) состоится в марте 2021 года.

В декабре портал NEWS.ru стал лауреатом Премии Рунета 2020 в номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации».