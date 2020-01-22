https://static.news.ru/photo/ad52b4fc-3d07-11ea-81ca-fa163e074e61_660.jpg Иван Голунов Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Специальный корреспондент «Медузы» Иван Голунов подал жалобу на нового генпрокурора Игоря Краснова и потребовал извинений от имени государства за уголовное преследование.

Об этом сообщает «МБХ» со ссылкой на адвоката журналиста Сергея Бадамшина.

Прошу признать незаконным бездействие должностных лиц Генеральной прокуратуры, выразившееся в невыполнении обязанности принести официальное извинение от имени государства… — говорится в тексте жалобы.

Ивана Голунова задержали по подозрению в сбыте наркотиков 7 июня. Через четыре дня глава МВД Владимир Колокольцев заявил о прекращении расследования в отношении журналиста. После этого своих должностей лишились два генерала — глава УВД по ЗАО Андрей Пучков и руководитель управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрий Девяткин.

Как ранее писал NEWS.ru, Иван Голунов был допрошен в качестве потерпевшего по делу о превышении должностных полномочий.