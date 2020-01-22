Специальный корреспондент «Медузы» Иван Голунов подал жалобу на нового генпрокурора Игоря Краснова и потребовал извинений от имени государства за уголовное преследование.
Об этом сообщает «МБХ» со ссылкой на адвоката журналиста Сергея Бадамшина.
Прошу признать незаконным бездействие должностных лиц Генеральной прокуратуры, выразившееся в невыполнении обязанности принести официальное извинение от имени государства… — говорится в тексте жалобы.
Ивана Голунова задержали по подозрению в сбыте наркотиков 7 июня. Через четыре дня глава МВД Владимир Колокольцев заявил о прекращении расследования в отношении журналиста. После этого своих должностей лишились два генерала — глава УВД по ЗАО Андрей Пучков и руководитель управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрий Девяткин.
Как ранее писал NEWS.ru, Иван Голунов был допрошен в качестве потерпевшего по делу о превышении должностных полномочий.
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