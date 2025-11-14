Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 10:22

Жур накормит и согреет: этот белорусский суп — настоящий мастхэв холодной осенью

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Если вы устали от стандартных супов и хотите попробовать что-то действительно особенное, жур станет приятным открытием. Его уникальная текстура и вкус не похожи ни на что другое.

Для супа мне понадобится: мясные ребрышки (500 г), овсяные хлопья долгой варки (200 г), лук (2 шт.), морковь (2 шт.), картофель (3 шт.), чеснок (2 зубчика), сливочное масло (2 ст. л.), соль, перец, лавровый лист, сметана и зелень для подачи.

Ребрышки промываю, заливаю 2,5 л холодной воды и ставлю варить на 1,5 часа. Периодически снимаю пену. Овсяные хлопья заливаю 500 мл теплой воды и оставляю настаиваться на 2-3 часа — они набухнут, и это основа густоты супа. Готовый бульон процеживаю, мясо отделяю от костей и нарезаю. Лук и морковь мелко нарезаю кубиком и пассерую на сливочном масле до мягкости. Картофель очищаю и нарезаю небольшими кубиками. В чистую кастрюлю переливаю бульон, довожу до кипения, закладываю картофель и варю 10 минут. Затем добавляю набухшие овсяные хлопья вместе с водой, в которой они замачивались, и пассерованные овощи. Варю еще 20 минут на медленном огне. В самом конце добавляю мясо, измельченный чеснок, лавровый лист, соль и перец. Даю настояться под крышкой 15–20 минут. Подаю со сметаной, обильно посыпав свежей зеленью.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

Проверено редакцией
Читайте также
Только тыква, мука и орехи — пеку нежный пирог с черносливом и орехами. Вкуснее шарлотки: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество
Только тыква, мука и орехи — пеку нежный пирог с черносливом и орехами. Вкуснее шарлотки: простая и вкусная выпечка к чаю
Салат «Красное&белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество
Салат «Красное&белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Больше никаких сырников и омлетов! Эти гренки с фаршем сделали мое утро! Готовятся быстро и просто съедаются без ничего
Общество
Больше никаких сырников и омлетов! Эти гренки с фаршем сделали мое утро! Готовятся быстро и просто съедаются без ничего
Открыл для себя лывжу — и забыл обо всех других мясных супах. Делюсь рецептом для истинных гурманов
Общество
Открыл для себя лывжу — и забыл обо всех других мясных супах. Делюсь рецептом для истинных гурманов
Сырные гренки из черного хлеба: вкусно к пиву, борщу и любому супу — готовятся быстро, съедаются килограммами
Общество
Сырные гренки из черного хлеба: вкусно к пиву, борщу и любому супу — готовятся быстро, съедаются килограммами
супы
Белоруссия
рецепты
мясо
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дерматолог дала советы по уходу за кожей при сахарном диабете
Опубликован рейтинг сильнейших армий мира
Нарколог назвала причины отказа россиян от алкоголя
На Украине взорвался энергообъект
Названы артисты, которые проиграли борьбу с диабетом
В Европе будут создаваться «коридоры военной мобильности»
Дезертировавшие морпехи ВСУ сдались в плен российским военным
Наступление ВС РФ на Покровск 14 ноября: что там на самом деле, Мирноград
В ВС России рассказали об отступлении ВСУ на одном из участков фронта
Детям на пароме вместо гонки включили порнофильм
Овечкин поздравил канадского форварда с юбилейным очком необычным подарком
Магнитные бури сегодня, 14 ноября: что завтра, проблемы с ЖКТ, боли, стресс
В Новороссийске отчитались о последствиях атаки украинских БПЛА
Жюри Всероссийского конкурса «Семейная память» определило победителей
Развитие метаболических заболеваний связали с одним популярным напитком
Telegram заблокировал за один день более полумиллиона каналов
Стало известно, сколько россиян доверяют Путину
Забудьте о сложностях: идеальные свиные ребра в фольге за 3 шага
Целый гарнизон ВСУ оказался на грани полного краха
Стиль без переплат: как одеваться дорого и модно
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.