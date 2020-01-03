146 жилых домов Пензы оказались в зоне ограничения теплоснабжения. Причиной стал прорыв тепловых сетей, рассказали в МЧС.
Люди не получают необходимого отопления на улицах Экспериментальная, Пушанина, Терновского, Терешковой, Вадинская, ДОС, Ивановская и в Электрическом проезде,
После аварии эксперты АО «Пензтеплоснабжение» приняли решение о снижении параметров подачи тепла без полного отключения потребителей. В настоящий момент над восстановлением нормальной работы трудится две бригады.
Как писал NEWS.ru, 200 жителей населённого пункта Железногорск в Красноярском крае остались без тепла перед новогодними праздниками из-за аварии на трубопроводе. В регионе в этот момент стоял 30-градусный мороз.
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