https://static.news.ru/photo/e142f35c-2fb6-11ea-bf86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

146 жилых домов Пензы оказались в зоне ограничения теплоснабжения. Причиной стал прорыв тепловых сетей, рассказали в МЧС.

Люди не получают необходимого отопления на улицах Экспериментальная, Пушанина, Терновского, Терешковой, Вадинская, ДОС, Ивановская и в Электрическом проезде, передаёт РИА Новости.

После аварии эксперты АО «Пензтеплоснабжение» приняли решение о снижении параметров подачи тепла без полного отключения потребителей. В настоящий момент над восстановлением нормальной работы трудится две бригады.

Как писал NEWS.ru, 200 жителей населённого пункта Железногорск в Красноярском крае остались без тепла перед новогодними праздниками из-за аварии на трубопроводе. В регионе в этот момент стоял 30-градусный мороз.