Жителя Самары оштрафовали за кепку с запретным принтом

https://static.news.ru/photo/7c3366b0-37c9-11eb-8d3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Куйбышевский районный суд Самары оштрафовал местного жителя Алмасбека Айдарова из-за провокационного, как посчитала Фемида, изображения на головном уборе. На кепке, в которой мужчина отправился на прогулку, было изображение листа конопли.

В таком виде прохожего 17 сентября заметили в местном сквере имени Куйбышева, сообщает сайт телеканала «Дождь». Как сказано в постановлении, на голове у него «была надета бейсболка черного цвета с эмблемой конопли». Чтобы быть точно уверенными в этом, полицейские отправили изображение на экспертизу.

Доцент кафедры экологии, ботаники охраны природы Самарского университета подтвердил, что на кепке изображен «лист конопли посевной», которая является наркотическим растением.

В итоге суд признал Айдарова виновным в пропаганде наркотических средств и оштрафовал его на четыре тысячи рублей. Самарец на заседание не явился.

Ранее, как писал NEWS.ru, Ленинский райсуд Пензы оштрафовал на четыре тысячи женщину за то, что она выложила в соцсетях фотографии носков с изображением конопли. По мнению Фемиды, такими действиями та пропагандировала наркотики.