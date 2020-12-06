Жителя Самары оштрафовали за кепку с запретным принтом

Куйбышевский районный суд Самары оштрафовал местного жителя Алмасбека Айдарова из-за провокационного, как посчитала Фемида, изображения на головном уборе. На кепке, в которой мужчина отправился на прогулку, было изображение листа конопли.
В таком виде прохожего 17 сентября заметили в местном сквере имени Куйбышева,
Доцент кафедры экологии, ботаники охраны природы Самарского университета подтвердил, что на кепке изображен «лист конопли посевной», которая является наркотическим растением.
В итоге суд признал Айдарова виновным в пропаганде наркотических средств и оштрафовал его на четыре тысячи рублей. Самарец на заседание не явился.
Ранее, как писал NEWS.ru, Ленинский райсуд Пензы оштрафовал на четыре тысячи женщину за то, что она выложила в соцсетях фотографии носков с изображением конопли. По мнению Фемиды, такими действиями та пропагандировала наркотики.