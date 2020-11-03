Жителя Киргизии осудили в Москве за угрозы полицейскому кусачками

https://static.news.ru/photo/a22f703e-1dd9-11eb-82bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уроженец Киргизии Нурлан Октонбеков получил два года колонии общего режима по делу об угрозе применения насилия к сотруднику полиции. Приговор вынес Савёловский суд Москвы.

Адвокат Октонбекова рассказал, что некоторое время назад его подзащитный с двумя соотечественниками вступил в перепалку с охранником магазина. На место инцидента были вызваны сотрудники Росгвардии, которые доставили иностранцев в полицию.

Там у Октонбекова произошёл конфликт с полицейскими, в результате чего на него были надеты наручники. После освобождения уроженец Киргизии стал угрожать полицейскому кусачками. В итоге он был арестован.

Свою вину осуждённый не признал. Адвокат заявил РИА Новости, что защита настаивает на невиновности Октонбекова и будет обжаловать приговор.

Ранее NEWS.ru писал, что в Татарстане подросток совершил нападение на отдел полиции. Он бросил на территорию бутылки с зажигательной смесью, а затем ранил ножом одного из сотрудников при задержании. Полицейские применили табельное оружие и застрелили нападавшего.