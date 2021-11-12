Россиянина задержали за кражу семечек и кофе на 900 тысяч рублей

В Кемерово 33-летнего местного жителя задержали за кражу семечек и кофе на сумму 870 тысяч рублей. В отношении него возбудили уголовное дело, ему грозит до шести лет лишения свободы. Об этом сообщается на сайте регионального главка МВД.

О пропаже 365 пачек семечек и двух коробок кофе в полицию сообщил директор товарного склада. В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан подозреваемый в хищении — 33-летний разнорабочий склада.

Согласно материалам дела, продукты он украл во время обеденного перерыва, а затем продал. Часть украденного полицейские нашли и вернули владельцу. По данным полиции, ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за кражи.

Ранее сообщалось, что на Сахалине житель города Холмска похитил и сдал в пункт приёма металлолома полторы тонны изделий из цветных металлов, которые использовались в работе железной дороги. Возбуждённое в отношении него дело уже передано в суд. Ранее обвиняемый уже был судим.