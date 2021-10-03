Житель Сахалина сдал в цветмет 1,5 тонны украденных рельсов и кабеля

Житель города Холмска на Сахалине похитил и сдал в пункт приёма металлолома полторы тонны изделий из цветных металлов, которые использовались в работе островной железной дороги. По факту кражи с целью сбыта возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы, сообщается на сайте управления на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу.

По данным следствия, в июле 2021 года злоумышленник украл 120 метров силового кабеля, который обеспечивал работу маневрового механизма, отвечающего за перемещение железнодорожных вагонов и подвижного состава с одного пути на другой. Кроме того, в тот же период он самостоятельно демонтировал часть рельсов на одном из участков железной дороги, которые затем вместе с кабелем сдал в пункт приёма цветмета под видом железнодорожного работника.

В настоящее время расследование уголовного дела, возбуждённого по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража» завершено. Оно направлено в суд. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Ранее он уже был судим.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области были задержаны отец и сын по подозрению в краже товара из фуры прямо на ходу. При обыске у них нашли часть похищенного, а также обнаружили модернизированные для преступных целей автомобили. Ранее мужчины уже отбывали наказание за аналогичные преступления.