Отец и сын воровали из фур на ходу, как в «Форсаже»

В Иркутской области были задержаны отец и сын по подозрению в краже товара из фуры прямо на ходу, сообщили в «КП-Иркутск».

Мужчин заподозрили, когда в ноябре 2020 года в полицию обратился дальнобойщик, из машины которого во время поездки пропала электроника на сумму более миллиона рублей. Отец с сыном, живущие в Тайшете, были осуждены за такие преступления 10 лет назад, поэтому полиция отправилась к ним.

Во дворе частного дома, где жили 54-летний отец и его 33-летний сын, нашли часть украденных товаров. Кроме этого, у их знакомых были припаркованы два модернизированных автомобиля. У отечественного седана и японского фургона лобовое стекло могло откидываться вперёд, в полу находились приваренное металлическое кольцо для закрепления троса или веревки, а носовая часть фургона была обшита мягким материалом, — сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

По данным полиции, подозреваемые в темноте сближались с фурой сзади, цепляли машины и через откинутое лобовое стекло похищали груз.

Мужчины вину не признали, сейчас они под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Следователи считают, что отец и сын могут быть причастны ещё к похожим преступлениям.

Ранее в Иркутской области прошли обыски в Министерстве образования. Поводом для визита Следственного комитета стал инцидент, произошедший в школе-интернате в посёлке Квиток, где избивали детей.