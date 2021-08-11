СК РФ провёл обыск в Минобразования Иркутской области

СК РФ провёл обыски в Министерстве образования Иркутской области. Поводом для визита специалистов стал инцидент, произошедший в школе-интернате в посёлке Квиток, где избивали детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Следователи СК проводят обыск в Министерстве образования Иркутской области, изымается документация об осуществлении деятельности школы-интерната, а также о проведении проверок данного учреждения контролирующими подразделениями, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе допросов был выявлен ещё один случай физического насилия над детьми. 14-летний подросток рассказал, что воспитатель привлекала к избиениям своего совершеннолетнего сына. По данному факту возбуждено ещё одно уголовное дело.

5 августа несколько воспитанников «Школы-интерната р. п. Квиток» написали заявления в полицию, в которых рассказали, что сотрудники учреждения избивали их. Эксперты обнаружили у некоторых детей травмы.

Фигурантами уголовного дела стали заместитель директора по воспитательной работе, два воспитателя и медсестра. Сейчас все подозреваемые задержаны.

Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку по заявлению об избиении сиделкой 95-летней пенсионерки на Урале.