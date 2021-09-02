Жительницу Ростова арестовали за логотип «Умного голосования» в Instagram
Вячеслав Оглоблин
Вячеслав Оглоблин
14:08, 02 сентября 2021
Белла НасибянФото: a.n.ryabchuck/instagram.com
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Первомайский районный суд Ростова-на-Дону арестовал на пять суток местную журналистку Беллу Насибян. Причиной стала публикация в её Instagram, на которой виден логотип «Умного голосования», передаёт «ОВД-Инфо».
На снимке рядом с женщиной размещён плакат кандидата в депутаты от «Яблока» Александра Рябчука, в штабе которого она работает. Рядом с ней видна наклейка «Умного голосования».
Силовики задержали журналистку 1 сентября у детского сада, куда она отводила ребёнка. На неё составили протокол по статье о пропаганде экстремистской деятельности.
Бывшая координатор местного штаба Навального (штабы Навального признаны российскими властями запрещённой экстремистской организацией) Ксения Середкина опубликовала в Twitter фотографию протокола, который составил полицейский.
Защита планирует обжаловать решение. Адвокат Насибян Сергей Ковалевич отмечает, что её не могли арестовать, так как у неё есть несовершеннолетний ребёнок.
«Умное голосование» — проект оппозиционера Алексея Навального по рекомендациям для голосования на предстоящих выборах в Госдуму. В конце июля товарный знак с аналогичным названием и логотипом зарегистрировала компания по продаже овечьей шерсти. После этого у неё появилось право использовать знак любым способом, который не запрещён законом.
Остальные проекты Навального заблокированы, так как его Фонд борьбы с коррупцией был признан властями иноагентом и запрещённой экстремистской организацией. Так, 26 июля по решению Генпрокуратуры в России был заблокирован сайт Навального и страницы связанных с ним Леонида Волкова, Любови Соболь и Олега Степанова. Всего ведомство потребовало заблокировать 50 страниц.
Позднее экс-юрист ФБК Любовь Соболь сообщила, что Роскомнадзор потребовал от Twitter заблокировать её аккаунт. В качестве доказательства она опубликовала сообщение от руководства сервиса. Также РКН внёс видео на YouTube-каналах Леонида Волкова и Владимира Милова в список запрещённых материалов и направил хостингу требование ограничить к ним доступ.
Кроме того, Роскомнадзор требует от Apple и Google удалить из своих магазинов приложение «Навальный», которое даёт доступ к «Умному голосованию».