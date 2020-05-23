Жительнице Мурманска отказали в медпомощи из-за плохой памяти

https://static.news.ru/photo/44b14022-9dc3-11ea-9012-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач мурманского травмпункта отказала женщине в медицинской помощи. Причиной стало то, что пациентка не помнит, ударяла ли ногу, которая болит.

Медик посчитала, что женщина у женщины проблемы с памятью из-за алкоголя. При этом общение происходило в грубой форме и на повышенных тонах, передаёт РЕН ТВ.

Мне сказали, что я пришла не по адресу. Врач задала вопрос, ударялась ли я. Ответила, что не помню, так как на работе могла не придать значения, если где-то задела. Далее в грубой форме и на повышенных тонах мне сообщили, что я пьющая, раз не помню, — поделилась она.

На следующий день пациентка снова пришла в травмпункт. К этому моменту на смену заступила другой врач, которая оказала всю необходимую помощь. Теперь женщина планирует обратиться в Роспотребнадзор и Минздрав.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники скорой помощи отказались приезжать на вызов к жительнице Санкт-Петербурга, сославшись на перегруженность больниц. В результате женщина умерла в своей квартире.