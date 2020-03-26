https://static.news.ru/photo/e826bc70-6f72-11ea-81d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Дрозденко/vk.com

Жительницу Всеволожского района Ленинградской области выписали из больницы им. Боткина, в которой она проходила лечение от COVID-19.

В настоящее время женщина находится дома. В больнице осталось ещё два жителя области с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции. Их состояние стабильное, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко на своей странице в соцсети.

Ранее NEWS.ru писал о госпитализации в инфекционную больницу Ярославской области трёх пациентов с подозрением на COVID-19. По данным регионального Роспотребнадзора, у заболевших сомнительный анализ. Такой анализ, не подтверждённый лабораторией федерального центра, считается положительным. Поэтому власти сейчас устанавливают список лиц, с которыми контактировали эти граждане.

Согласно последним данным, в России за сутки зафиксировано 182 новых случая заболевания COVID-19, а общее число заражённых составляет 840 человек. Умерли два человека. В мире заразились более 472 тысяч. Жертвами болезни стали 21,3 тысячи человек, выздоровели свыше 114 тысяч.