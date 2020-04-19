Жительница ХМАО сбежала из общежития, закрытого на карантин

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Верующие во многих городах России стремятся попасть в храмы, несмотря на запреты санитарных врачей и рекомендации РПЦ оставаться дома из-за коронавируса. Журналисты узнали, почему они не боятся инфекции.

Издания «Медиазона» и «Такие дела» поговорили с противниками и сторонниками карантина. Так, 37-летний столичный предприниматель Андрей Яковлев резко осуждает запрет посещать церкви во время эпидемии. Он настаивает, что от причастия...