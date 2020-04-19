Жительница ХМАО сбежала из общежития, закрытого на карантин

В ХМАО девушка сбежала из закрытого на карантин на фоне пандемии коронавируса общежития, в котором выявили несколько случаев COVID-19.
Инцидент произошёл в Мегионе. Об этом сообщили в УМВД по региону.
Сегодня днём в дежурную часть полиции поступило сообщение от жителей города Мегиона о том, что из общежития на Заречной сбежала девушка. Данный жилой дом, согласно постановлению Роспотребнадзора, находится на карантине, — говорится в сообщении.
Девушку оперативно обнаружили — она оказалась в арендованной квартире и собиралась покинуть город,
Ранее NEWS.ru писал о том, что во время карантина многие россияне находятся в состоянии стресса. Это может стать причиной возникновения и обострения различных заболеваний кожи, считают специалисты.
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