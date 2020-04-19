Во время карантина многие россияне находятся в состоянии стресса. Это может стать причиной возникновения и обострения различных заболеваний кожи, считают специалисты. О реакциях организма на переживания, а также о способах их избежать — в материале NEWS.ru.

На фоне стресса у человека обостряются все кожные незаразные заболевания. Это обусловлено тем, что ещё в утробе матери нервная система и кожа человека формируются из одного зачатка — впоследствии они тесно друг с другом связаны. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила дерматолог, косметолог и трихолог Татьяна Егорова.

Такого стресса, который россияне испытывают на самоизоляции, достаточно для обострения атопического дерматита. Он характеризуется воспалением кожи и сильным зудом. Также из-за переживаний человек может столкнуться с псориазом, который проявляется образованием красных, чрезмерно сухих пятен. Он может поразить сразу несколько мест на теле — плечи, живот и бёдра, поясняет специалист. При таких проявлениях человеку даже может понадобиться стационарное лечение. Кроме того, псориаз способен затронуть волосистую часть головы.

Стресс также становится причиной появления и обострения экземы, которая выражается сыпью в виде папул, зудом, отёком и жжением. Кроме того, из-за переживаний люди достаточно часто сталкиваются с острым кожным зудом, отмечает Егорова. При этом заболевании высыпания на коже не наблюдаются.

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На нервной почве также не исключено появление витилиго — нарушения пигментации.

Во время самоизоляции у россиян велика вероятность обнаружить у себя себорею — на лице, спине, груди или волосистой части головы. При этом заболевании кожа принимает серо-жёлтый цвет, становится блестящей и огрубевшей, увеличивается её пористость. Такая реакция связана с изменением кислотности пота и кожного сала на фоне психоэмоциональных переживаний.

На нервной почве человек также может столкнуться с гнёздной алопецией. Она характеризуется выпадением волос на определённых ограниченных участках кожи. Однако воспалительные явления отсутствуют. Образовавшиеся проплешины зарастают, после того как человек перестаёт нервничать.

Кожные реакции связаны с тем, что из-за стресса у человека выделяется большое количество адреналина и кортизола. Эти гормоны имеют свойство сжигаться в мышцах во время движения, однако во время изоляции люди мало двигаются, что ухудшает ситуацию.

Если организм не сжигает адреналин и кортизол, они начинают неправильно окисляться. Недоокисленные продукты гормонов начинают выводиться через кожу, потому что она является самым большим органом и имеет возможность обновляться — один раз каждые 25 дней. Организм в данном случае выбирает менее пагубный для него вариант. В результате этих процессов возникают и обостряются кожные заболевания. Татьяна Егорова дерматолог, косметолог, трихолог дерматолог, косметолог, трихолог

При атопическом дерматите и псориазе дерматолог рекомендовала принимать ванны с морской солью. Они обладают противовоспалительным действием, а также хорошо очищают кожу — соль притягивает к себе недоокисленные продукты обмена веществ. После принятия ванны следует использовать увлажняющий крем, чтобы избежать сухости.

Для профилактики возникновения и обострения кожных заболеваний из-за стресса следует пить как можно больше воды. Врач также рекомендует принимать лёгкие успокаивающие средства, такие как настойка пустырника.