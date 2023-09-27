Жительница Башкирии обвинила супруга в избиении, но потом передумала

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Жительница Башкирии обвинила своего мужа-полицейского в избиении до потери сознания из-за того, что она хотела поехать в гости к подруге, сообщает Telegram-канал Mash. Пострадавшая обратилась в полицию, однако уже на следующий день отказалась от разбирательства.

Инцидент произошел в деревне Маломусино, когда супруги вернулись из гостей, и женщина решила уже после этого пойти в гости к подруге. Словесная перепалка между супругами переросла в драку, в ходе которой муж ударил жену в челюсть, отчего она упала и потеряла сознание.

После этого женщина обратилась в полицию, но заявление писать отказалась, а уже на следующий день вернулась с просьбой вообще прекратить разбирательства, заявив, что ссора действительно была, но ее никто не бил. В полицию же она позвонила только потому, что муж не отпускал ее из дома.

Ранее в подмосковной Балашихе между супругами возник семейный конфликт и за женщину вступилась соседка. Тогда муж, будучи в нетрезвом состоянии, ударил защитницу. Пострадавшая сразу обратилась к врачу с жалобами на сильную головную боль. Она написала заявление в полицию, однако, по ее словам, правоохранители на тот момент не предприняли никаких действий.