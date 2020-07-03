Жители Москвы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

https://static.news.ru/photo/791c0610-bd3c-11ea-bab1-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Жители Москвы смогут увидеть невооружённым глазом парад планет в ночь с субботы на воскресенье. По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, лучше всего планеты наблюдать после полуночи, когда небо будет свободнее от облаков.

Так, ночью будет хорошо видно Юпитер, Сатурн и Марс, а ближе к утру — Венеру. При этом Марс лучше наблюдать с двух часов ночи, а Венеру перед рассветом. Меркурий можно будет видеть по утрам только с 22 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на метеоролога.

Парад планет, который ожидается уже 4 июля, вызвал массу опасений среди людей, верящих в астрологию. В соцсетях появилась информация, что это уникальное явление может стать предвестником катастроф или происшествий. По мнению астролога Высшей школы классической астрологии Александра Астрогора то, что мы увидим, — это, скорее, малый парад: в одном секторе будут три планеты и Луна. По его словам, парад — это когда планеты «собираются в одну кучу в пределах 90 из 360 градусов» или когда появляется пять планет в одном знаке зодиака.

Ранее научный директор Московского планетария Фаина Рублёва отметила, что движение планет не отличается быстротой, и поэтому парад образуется постепенно, так что наблюдать за ним можно будет около двух недель. Этим явление отличается от солнечных и лунных затмений, которые происходят в точно «назначенное» время, писал NEWS.ru.