Астроном рассказала о предстоящем параде планет

https://static.news.ru/photo/6b476646-ba9f-11ea-a415-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/Global Look Press

Парад планет, который ожидается в июле, нельзя будет наблюдать полностью, так как Солнце затмит Меркурий, а Уран и Нептун нельзя увидеть невооружённым глазом, рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублёва.

По её словам, Сатурн, Юпитер и Марс доступны для наблюдения ночью, а Венера — только утром.

Меркурий находится в нижнем соединении, то есть рядом с Солнцем и оно его затмевает, — пояснила она.

Рублёва отметила, что если бы человек мог удалиться от Солнечной системы на несколько миллиардов километров, то с такого расстояние он мог бы увидеть, как планеты, если и не образуют ровную линию, то группируются в одном направлении. Поэтому, добавила она, не стоит ждать, что можно понаблюдать, как планеты выстроятся по одну сторону от светила.

Астроном уточнила, что движение планет не отличается быстротой, и поэтому парад образуется постепенно, так что наблюдать за ним можно будет около двух недель. Этим явление отличается от солнечных и лунных затмений, которые происходят в точно назначенное время.

С 4 июля мы можем наблюдать ночью Марс, Юпитер и Сатурн, а утром Венеру. До 14 числа видимость Сатурна и Юпитера будет только улучшаться, потому что они как раз войдут (Юпитер 14 июля, а Сатурн — 21 июля) в противостояние с Солнцем, то есть будут хорошо отражать солнечный свет и наблюдать за ними будет удобнее всего, — рассказал Рублёва.

Она также отметила, что наука не использует термин «парад планет» — его выдумали журналисты, что привлечь внимание. Однако астрономы поддерживают такой способ популяризации наблюдений за космосом.

Научный директор добавила, что это небесное явление не окажет никакого влияние на Землю, вопреки ожиданиям некоторых людей, которые связывают это событие с катастрофами.

Уже и коронавирус приписывают, это бред. Мы в каком веке живём? — возмутилась астроном.

Она подчеркнула, что парад является простой регулярной повторяемость конфигурации планет, которая известна и изучена, поэтому наука и не занимается этим явлением «потому что никаких фактов из этого получить нельзя», передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, 21 июня жители России могли понаблюдать за редким кольцеобразным затмением Солнца. В 2020 году астрономическое явление пришлось на день летнего солнцестояния. Ещё раз в нынешнем столетии эти события совпадут лишь в 2039 году. В летнее солнцестояние светило описывает самую длинную дугу на небе, восходя с северо-востока и заходя на северо-западе. Продолжительность светового дня в Москве составит 17 часов 33 минуты. У полярного круга наступают белые ночи: выше него солнце вообще не заходит за горизонт. Полярный день длится круглые сутки.