Жители крупных городов обогнали москвичей в тратах на поддельный люкс

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Жители российских-городов миллионников в прошлом году обогнали москвичей по уровню трат на поддельные люксовые вещи. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование BrandMonitor.

Средний чек на поддельную одежду, обувь и аксессуары в 2020 году составил 5,7 тысячи рублей, в Москве — 5,2 тысячи рублей, в 2019 году — 2,8 тысячи и 4 тысячи рублей соответственно. Средняя цена фальшивок при этом не превышает 10 тысяч рублей.

Отмечается, что объём рынка поддельной люксовых вещей в России упал на 12%, до 248 млрд рублей. При этом россияне чаще всего приобретают контрафактную одежду (32%), обувь — в 17% случаев и сумки — в 15%.

Как сообщал NEWS.ru, в Мексике задержали и изъяли партию поддельной российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Дизайн и упаковка неизвестного вещества имитировали внешний вид препарата из РФ, но дизайн не соответствовал в точности оригиналу. Кроме того, при транспортировке этого вещества были нарушены все необходимые для его перевозки условия.