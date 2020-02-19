https://static.news.ru/photo/e50d77be-5329-11ea-a28a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В спорткомплекс «Юность» села Некрасовка под Хабаровском доставили 30 граждан Китая, которые должны провести там две недели на карантине из-за вспышки коронавируса. Местные этим очень недовольны и утверждают, что китайские рабочие спокойно ходят по магазинам и не носят маски.

Сельчане также утверждают, что их не предупредили о прибытии китайцев в Некрасовку. Из-за этого местные жители устроили в соцсетях настоящий бунт. Одна из сельчанок поделилась с порталом «Губерния» своими опасениями и рассказала, что граждане Китая уже посетили местный супермаркет.

Мне в магазине девочки-продавцы сказали, что китайцы буквально полчаса назад затаривались пивом, водой, мылом и спрашивали, где им можно найти тазики, чтобы помыться. То есть они гуляли по Некрасовке. И где гарантия, что они ничего сюда не привезли, — возмутилась местная жительница.

Все китайцы направлялись на работу, у них есть трудовые визы, рассказала главный инфекционист Минздрава по ДФО Анна Кузнецова. Под наблюдением им предстоит пробыть две недели. Проведя предварительный осмотр, врачи не обнаружили у рабочих признаков коронавируса, но всё же решили держать в изоляции.

Председатель Совета депутатов села Некрасовка Егор Тумачков при этом заявил порталу, что местные власти не имеют никакого отношения к организации этого карантинного пункта. По его словам, в среду иностранцев обещали вывезти в другое место.

А между тем местные продолжают паниковать и боятся, что «вымрут за неделю», если вдруг китайцы окажутся инфицированы. Кроме того, сельчане боятся закрытия города и проводят параллели с Чернобылем.

Секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой сообщил, что с 20 февраля в России начнёт действовать временный запрет на въезд граждан КНР, которые приезжают для осуществления трудовой деятельности в частных, учебных и туристических целях. Кроме того, будут временно приостановлены приём документов, оформление и выдача приглашений на въезд рабочих из Китая.

По последним данным вспышка коронавируса настигла более 75 тысяч человек, из которых большинство — жители КНР. С начала года жертвами коронавируса стали более двух тысяч человек.

Как писал NEWS.ru, ранее защита жительницы Санкт-Петербурга Аллы Ильиной, сбежавшей с коронавирусного карантина в инфекционной больнице имени Боткина, обжаловала решение суда о принудительной изоляции и помещении женщины под медицинское наблюдение.