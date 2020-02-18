https://static.news.ru/photo/4b31f9d0-5275-11ea-a8be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое запрещает въезд в Россию гражданам КНР c 20 февраля. Оно касается въезда для туризма, работы, в частных и учебных целях. Об этом заявили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

С 00:00 минут местного времени 20 февраля 2020 года временно приостановить пропуск граждан КНР через государственную границу Российской Федерации, въезжающих на территорию Российской Федерации в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях, — говорится в сообщении.

NEWS.ru сообщал, что ещё один россиянин заразился коронавирусом в Японии. Он вместе со своей женой находился на лайнере Diamond Princess, который находится на карантине у японского порта Иокогама.

К 18 февраля эпидемия затронула 73 тысячи человек, большинство из них проживает в Китае. Жертвами коронавируса стали 1,8 тысячи человек.