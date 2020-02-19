https://static.news.ru/photo/3c7abf80-5324-11ea-b3bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Защита жительницы Санкт-Петербурга Аллы Ильиной, сбежавшей с коронавирусного карантина в инфекционной больнице имени Боткина, обжаловала решение суда о принудительной изоляции и помещении женщины под медицинское наблюдение. Об этом в среду, 19 февраля, журналистам сообщил юридический представитель россиянки Виталий Черкасов.

Он отметил, что защита женщины отправила апелляционную жалобу в городской суд Петербурга. По словам Черкасова, суд первой инстанции не принял доводы юристов, которые строились на отсутствии угрозы для общества от Ильиной ввиду анализов на коронавирус, показавших отрицательный результат.

Сами же присутствовавшие на заседании представители Роспотребнадзора, по мнению которых Ильина представляет опасность, почему-то никак не проявили меры предосторожности как в отношении себя, так и в отношении других присутствующих, — цитирует ТАСС Виталия Черкасова.

Как писал NEWS.ru, жительницу Санкт-Петербурга Аллу Ильину, сбежавшую с коронавирусного карантина, вернули в Боткинскую больницу по решению Петроградского районного суда. Решение было вынесено по иску Главного государственного санитарного врача Петербурга.

Сама девушка отметила, что не жалеет о своём побеге. За ней сбежали ещё трое госпитализированных с признаками ОРВИ после возвращения из Китая. Двое из них после этого сдались в руки врачей самостоятельно. Одного сбежавшего пациента сейчас разыскивают.