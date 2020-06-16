Жители домов в центре Москвы призвали запретить шумные вечеринки

https://static.news.ru/photo/c05bcb70-b006-11ea-8644-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Жители домов в районе Патриарших прудов в Центральном административном округе Москвы вечером 16 июня устроили массовый сбор, на котором собирали подписи в поддержку требования о запрете шумных вечеринок.

Как сообщает РИАМО, столичная прокуратура отреагировала на информацию в СМИ о многочисленных обращениях жителей Пресненского района, где расположены Патриаршие пруды, о нарушениях общественного порядка. Надзорное ведомство постановило принять меры по пресечению преступлений и правонарушений в этом районе.

В одном из Instagram-аккаунтов опубликовано видео сбора на Патриарших прудах. На кадрах можно увидеть толпы людей, которые эмоционально обсуждают ситуацию и собирают подписи против шумных гуляний. Присутствующие на месте полицейские при этом через громкоговорители увещевают граждан соблюдать социальную дистанцию. Многие из присутствующих жалуются на то, что в районе невозможно жить из-за шума.

В конце апреля власти Москвы ужесточили требования по соблюдению тишины в жилых домах. Мэр города Сергей Собянин объявил, что для проведения шумных ремонтных работ будет отведено не более четырёх часов в будние дни утром и вечером, передавал NEWS.ru.