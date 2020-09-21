Жителей Уфы возмутил памятник с «сс» в слове «раса»

https://static.news.ru/photo/9427397a-fc20-11ea-a126-fa163e074e61_660.jpg Фото: Город Прав - международный фестиваль прав человека и гражданских инициатив/facebook.com

В Уфе в рамках международного фестиваля «Город прав» установили новый памятник, однако в нанесённых на него надписях создатели допустили досадную ошибку.

По данным портала ProUfu.ru, новый арт-объект, посвящённый Всеобщей декларации прав человека, установили на улице Коммунистической. Памятник выполнен в виде круглой плиты, в которой вырезана фигура Витрувианского человека Леонардо да Винчи. Также на монументе выгравированы слова на русском, английском языках и на латыни: «мораль», «культура», liberty, nation, lex и другие. При этом в слове «раса» автор употребил две буквы «с».

Тем не менее такая оплошность ничуть не расстроила уфимцев. Напротив, жители города обратили внимание на то, что на плиту не были помещены слова на языках Башкирии, и обвинили автора проекта Валериана Гагина в дискриминации. В свою очередь Гагин стал отрицать все обвинения и заявил, что памятник переделывать не будет.

Ранее NEWS.ru писал, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал полицию и российских граждан выйти на защиту памятников Владимиру Ленину от вандалов.

По его словам, таким образом народ возьмёт под охрану «и памятники, и свою историю», вандалы, оскверняющие монументы вождю, «заплатят самую жёсткую цену».