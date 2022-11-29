Хирурги спасли жителя Подмосковья, принявшего 40 таблеток обезболивающего Подмосковные хирурги спасли мужчину, выпившего 40 таблеток обезболивающего

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подмосковные медики в Пушкино спасли мужчину, выпившего сразу 40 таблеток обезболивающего, рассказали NEWS.ru в пресс-службе Минздрава Мособласти. В ведомстве подчеркнули, что пациента госпитализировали с желудочным кровотечением. По информации министерства, гражданин бесконтрольно принимал препарат после удаления зуба.

Чтобы снизить болевой синдром, он бесконтрольно стал принимать одно из обезболивающих. Возникшую позже боль в животе он купировал теми же самыми таблетками. За три дня выпил 40 таблеток. В двенадцатиперстной кишке возникла острая язва, разрушившая кровеносный сосуд, приведя к массивному язвенному кровотечению. Это потребовало срочной реанимации и переливания большого объема донорской эритроцитарной массы и плазмы, — добавил заведующий хирургическим отделением № 1 Московской областной больницы имени профессора Розанова В.Н. Артем Косов.

Эксперт отметил, что кровотечение остановили эндоскопическим путем, обколов язву спецраствором и клипировав сосуд.

Ранее подмосковные врачи спасли 19-летнюю девушку со смертельно опасным генетическим заболеванием. Как рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области, в эндоскопическом отделении Наро-Фоминской больницы у пациентки диагностировали язву Дьелафуа. У девушки началось массивное желудочно-кишечное кровотечение, которое удалось остановить с помощью эндоскопа.