Подмосковные врачи спасли девушку со смертельно опасной болезнью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подмосковные врачи спасли 19-летнюю девушку со смертельно опасным генетическим заболеванием, рассказали NEWS.ru в пресс-службе Минздрава Московской области. В эндоскопическом отделении Наро-Фоминской больницы у пациентки диагностировали язву Дьелафуа. У девушки началось массивное желудочно-кишечное кровотечение, которое удалось остановить с помощью эндоскопа.

Используя метод клипирования, зафиксировали две клипсы на источнике кровотечения. Кровоостанавливающее воздействие фиксированных клипс является аналогом хирургических швов. Для этого мы использовали специальный прибор — клипатор, который вводится через канал эндоскопа. Операция выполнена без единого разреза, — цитирует пресс-служба врача-эндоскописта Татьяну Бурматову.

По данным Минздрава, хирургическое вмешательство прошло успешно. Девушка чувствует себя хорошо, в ближайшее время будет выписана из больницы.

Ранее подмосковные врачи спасли пациента с перерезанной артерией. Мужчина получил опасную травму, упав на стекло. Заместитель главного врача по хирургии Александр Перетечиков отметил, что пострадавший был доставлен в приемное отделение Московской областной больницы имени профессора В. Н. Розанова с обширной раной нижней трети правого плеча. Во время операции выяснилось, что идет сильное кровотечение из магистральных артерий и вены.