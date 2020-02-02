https://static.news.ru/photo/bff80e8c-45b2-11ea-b7df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dr. Wilfried Bahnmüller/imageBROKER.com/Global Look Press

Объявление о продаже ребёнка в Челябинске появилось на сайте объявлений. Продавец попросил за маленькую девочку пять тысяч рублей.

Кроме того, для покупателя доступна доставка, передаёт 74.ru. Объявление с фотографией размещено в категории «Для дома и кухни», подкатегория — «Посуда». В описании говорится, что ребёнка зовут Маша.

Заметившая объявление женщина говорит, что наткнулась на него случайно.

Надеюсь, конечно, что это чья-то нездоровая, глупая шутка, — рассказала она.

В местном УМВД журналистам пообещали провести проверку.

Ранее NEWS.ru писал, что полицейским Санкт-Петербурга удалось пресечь продажу ребёнка. Выручить деньги за новорождённого планировала приезжая из Средней Азии.