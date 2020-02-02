Объявление о продаже ребёнка в Челябинске появилось на сайте объявлений. Продавец попросил за маленькую девочку пять тысяч рублей.
Кроме того, для покупателя доступна доставка,
Заметившая объявление женщина говорит, что наткнулась на него случайно.
Надеюсь, конечно, что это чья-то нездоровая, глупая шутка, — рассказала она.
В местном УМВД журналистам пообещали провести проверку.
Ранее NEWS.ru писал, что полицейским Санкт-Петербурга удалось пресечь продажу ребёнка. Выручить деньги за новорождённого планировала приезжая из Средней Азии.
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