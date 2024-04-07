«Жить невозможно»: антрополог о главной проблеме ученых в России Антрополог Дробышевский назвал маленькие зарплаты главной проблемой ученых в РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Очевидной проблемой всех ученых в России являются маленькие зарплаты, заявил в беседе с корреспондентом NEWS.ru палеоантрополог Станислав Дробышев на форуме «Ученые против мифов». Он признался, что его оклад составляет около 40 тысяч рублей. Такую же зарплату получает его супруга, которая работает в музее.

Проблема есть очевидная — это маленькая зарплата. <...> На это жить невозможно в Москве. Пока специалист молодой, у него больше зарплаты и не будет. Вот мне последняя зарплата пришла 20 с чем-то тысяч. Суммарно у меня ставка 40 с чем-то тысяч. Ну как бы учитывая, что у меня жена и дети... — заявил Дробышев.

Из-за этого ученым приходится подрабатывать — вести лекции или заниматься репетиторством. Многих такая ситуация не устраивает, поэтому люди уезжают из России. Сам Дробышев при этом признался, что нередко получает за одну лекцию в университете выплату в размере месячного оклада.

Если человек занимается наукой, он должен заниматься только наукой, а не фигней страдать. <...> Единственный способ удержать ученых у нас — дать им нормальные зарплаты. А условия труда у нас хорошие, — добавил ученый.

Днем ранее на форуме «Ученые против мифов» выступили специалисты, которые развеяли популярные заблуждения россиян. Так, например, врач Ольга Жоголева рассказала, что чай с малиной, как и мед, не способен заменить лекарства при лечении простуды.