Жириновский назвал число депутатов, попавших в больницу из-за COVID-19

Планете необходима «тотальная дезинфекция» из-за пандемии коронавируса. Так считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который уточнил, что 11 депутатов Госдумы нового созыва находятся в больнице, передаёт ТАСС.

По его словам, пять депутатов с коронавирусом умерли. Жириновский отметил, что заразившиеся «стали депутатами, но они уже в больнице». Политик считает, что люди по всей планете не соблюдают меры предосторожности, многие умирают во время пандемии. Именно поэтому во всём мире нужно провести «тотальную дезинфекцию», заключил лидер ЛДПР.

По всей стране, по всей планете Земля нужна тотальная дезинфекция, — подчеркнул политик.

Ранее Жириновский заявил, что россиян ожидает голосование на выборах в парламент «нового большого государства». Не исключено, что речь идёт о законодательном органе Союзного государства России и Белоруссии.

Выборы в нижнюю палату российского парламента проходили 17–19 сентября. Согласно данным Центризбиркома, в Госдуму прошли пять партий — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди». Либерал-демократы получили 21 мандат.