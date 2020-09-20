Жириновский сделает 21 сентября вторую прививку от коронавируса

https://static.news.ru/photo/4f1f4bf0-fb90-11ea-9e87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что в понедельник, 21 сентября, его ждёт второй укол вакцины «Спутник V».

Как сообщает РИА Новости, политик отметил, что первая прививка не вызвала у него никаких побочных эффектов и он чувствовал себя нормально.

Я уже сделал первую часть прививки «Спутник V», в понедельник 21 сентября сделаю вторую. После этого несколько дней я буду под наблюдением и через неделю сдам кровь на антитела. Как считают врачи, это даст защиту от коронавируса примерно на два года, — сказал Жириновский.

Через месяц политик намерен продолжить вакцинацию, он сделает прививки от сезонного гриппа и пневмококка.

Сразу от трёх штаммов и потом от пневмококка. И буду в безопасности от основных болезней. И то же самое я рекомендую сделать всем, чтобы не болеть. В ЛДПР все депутаты и аппарат будут делать прививку, — отметил он.

На данный момент в мире ведётся около 170 разработок вакцины от COVID-19. Первой вакцину зарегистрировала Россия — препарат «Спутник V», разработанный Центром им. Гамалеи.

Как писал NEWS.ru ранее, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила список из девяти вакцин от COVID-19 в третьей фазе испытаний, среди них оказался препарат «Спутник V», который создали российские учёные.