Жириновский предсказал запрет КПРФ в России

КПРФ может попасть под запрет в России, как это произошло в 90-х с КПСС. Об этом лидер ЛДПР Владимир Жириновский написал в своём Telegram-канале.

Он отметил, что его очень взволновало решение экс-кандидата в президенты Павла Грудинина вступить в КПРФ и призвал политика не делать этого. По мнению Жириновского, такое решение будет самым опасным шагом в жизни Грудинина и принесёт ему только несчастья.

КПРФ могут запретить. Это партия экстремистского характера, радикального формата действий, — написал лидер ЛДПР.

Он заявил, что в КПРФ выступают против принятия мер по борьбе с коронавирусом, а депутат Госдумы Валерий Рашкин агитирует россиян отказываться от прививок.

Жириновский добавил, что ранее уговаривал оппозиционера Алексея Навального не возвращаться из Германии в Россию, иначе ему «будет хуже». Поскольку это предсказание сбылось, лидер ЛДПР призвал Грудинина прислушаться к его пожеланию.

Ранее Грудинин пояснил, что решил вступить в КПРФ после решения Центризбиркома об исключении его из списка коммунистов на предстоящие выборы в Госдуму. Жириновский, в свою очередь, призвал лидера КПРФ Геннадия Зюганова не втягивать предпринимателя в политику и позволить ему оставаться «просто директором совхоза, бизнесменом».