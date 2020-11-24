Жириновский предсказал упразднение пенсионного фонда из-за цифровизации

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Пенсионный фонд России (ПФР) будет устранён, а пенсии россиянам будут платить напрямую из бюджета. Такое мнение высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский перед началом пленарного заседания Госдумы, назвав ПФР огромной бюрократической структурой.

Пенсионный фонд, скорее всего, будет упразднён. Это огромное количество чиновников, помещений. Это огромная бюрократическая структура, и пенсии будут платить напрямую гражданам, такая цифровизация, движение денег по стране, — цитирует РИА Новости Жириновского.

Ранее подобную мысль уже высказывал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Он заявлял, что нынешнюю пенсионную систему не спасут никакие косметические правки и предлагал вернуться к практике выплаты пенсий из бюджета.

Как писал NEWS.ru, эффект от повышения пенсионного возраста за два года оказался микроскопическим. К такому выводу пришла Счётная палата, посчитав трансферты на выплату страховых пенсий. Бюджет сэкономил на этом лишь 136 млрд рублей. А из-за пандемии и кризиса вливания в пенсионную систему государству придётся увеличить до 941,42 млрд рублей за счёт Резервного фонда.

Согласно данным Счётной палаты, до конца года в бюджет Пенсионного фонда РФ может недопоступить до 420 млрд рублей страховых взносов на выплату страховой пенсии. Дефицит бюджета фонда может составить более 183 млрд рублей. Средства, которые поступят в ПФР из Резервного фонда, предназначены не только на покрытие дефицита, но и на сбалансированность бюджета Пенсионного фонда в 2021 и 2022 годах.