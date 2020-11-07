СМИ узнали о дефиците, грозящем пенсионному фонду

https://static.news.ru/photo/71bedd1e-2242-11eb-8c7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Эффект от повышения пенсионного возраста за два года оказался микроскопическим. К такому выводу пришла Счётная палата, посчитав трансферты на выплату страховых пенсий.

Бюджет сэкономил на этом лишь 136 млрд рублей. А из-за пандемии и кризиса вливания в пенсионную систему государству придётся увеличить до

941,42 млрд рублей за счёт Резервного фонда, пишет НГ.

Согласно данным Счётной палаты, до конца года в бюджет Пенсфонда РФ может недопоступить до 420 млрд рублей страховых взносов на выплату страховой пенсии. Дефицит бюджета фонда может составить более 183 млрд рублей.

Средства, которые поступят в Пенсфонд из Резервного , предназначены не только на покрытие дефицита, но и на сбалансированность бюджета ПФР в 2021 и в 2022 годах.

Эксперты считают, что планам «финансовой отдачи» от повышения пенсионного возраста не суждено было сбыться из-за пандемии и последовавшего за ней экономического кризиса. При ожидаемой экономии порядка 100 млрд рублей в год она оказалась нулевой в виду возросших бюджетных расходов на поддержку малого и среднего бизнеса, на налоговые льготы IT-компаниям.

Специалисты считают, что восстановление российской системы пенсионного фонда возможно не раньше 2023 года, но только при условии возобновления роста ВВП наряду с увеличением рынка труда уже в конце этого — начале следующего года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что законопроект о реформировании системы накопительной пенсии поступит на рассмотрение в Госдуму в начале следующего года. Он предполагает, что копить себе на старость россияне будут в добровольном порядке.