Жириновский предложил запретить интервью с маньяками и убийцами

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за законодательный запрет журналистам брать интервью у убийц и насильников. Таким образом он отреагировал на интервью Ксении Собчак со скопинским маньяком.

Давайте проект закона — запретить брать интервью у лиц, отбывших наказание, связанное с насилием над личностью человека, или убийц, — цитирует его радио Sputnik.

Политик также предложил направить обращение к руководству Первого канала по поводу эфиров с преступниками. Кроме того, он высказался за отстранение Собчак «от любого эфира».

С аналогичной инициативой выступил глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв. По его словам, власти должны принять закон, который ограничит «активность уголовников» в медиа. Первый замглавы думского комитета по информационной политике Сергей Боярский заявил, что в нижней палате парламента эту идею поддерживают, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк», был осуждён на 17 лет лишения свободы за похищение двух девушек 14 и 17 лет. Он удерживал их в заточении в самодельном бункере на протяжении трёх с половиной лет, сделав своими секс-рабынями. Одна из них родила от него троих детей, двое из которых выжили.

На свободу он вышел 3 марта. Однако вместо того чтобы вернуться домой, как это предписывают правила, он отправился сниматься в телешоу, а затем поехал отдыхать. При этом представители ведущих федеральных каналов открестились от приглашения скопинского маньяка к себе в эфир.

Собчак взяла у Мохова интервью и опубликовала его в Интернете. Кроме того, она пообщалась с одной из жертв маньяка.

Как писал NEWS.ru, телеведущий Владимир Соловьёв прокомментировал это интервью и заявил, что Собчак «достигла дна». По его словам, если Собчак заплатила Мохову за беседу, то она занимается «монетизацией преступления» и «покупает боль жертв» маньяка.