https://static.news.ru/photo/ea4f13ae-3213-11ea-9616-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава ЛДПР Владимир Жириновский не видит ничего предосудительного в словах «крепостное право» и «холопы». Бессменный лидер либералов также выразил удивление тем, что людям не понравились эти слова.

Да мы с вами все холопы. Бесправные, безлошадные, бесквартирные. А то им слова «холопы», «крепостные» не нравятся, — сказал Жириновский.

Он также рассказал посетителям ярмарки на Манежной площади, что слово «хлопцы» произошло от слова «холоп». Жириновский пояснил, что «хлопцы — это молодые, безработные и бесправные ребята», передаёт РИА Новости.

Дети от родителей зависят, родители от детей зависят — это и есть крепостное право, и этого слова не надо стесняться, — призвал глава ЛДПР.

По мнению Жириновского, людям надо раздавать ещё больше денег, чем дал он. Народ, по мнению лидера либералов, нуждается в этой помощи. Депутат Госдумы уже не первый раз раздаёт деньги на Красной площади. Предыдущий «аттракцион щедрости» он устроил в июне 2019 года, прохожим тогда досталось несколько тысяч рублей.

В ГД между тем уже отреагировали на необычную акцию Жириновского и его высказывания. Комиссия по этике рассмотрит его поведение 13 января, когда все депутаты выйдут на работу, писал NEWS.ru.