«Жертва спецоперации»: Венедиктов предположил, почему посадили Навального

https://static.news.ru/photo/59515c54-819f-11eb-a981-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда

Арест оппозиционера Алексея Навального и его последующее тюремное заключение стали результатом спецоперации. В этом убеждён главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Журналист полагает, что в ближайшем окружении Навального были сотрудники спецслужб. Он привёл в пример историю революции в России начала ХХ века, когда ни одна из революционных партий не обходилась без «агентов охранки» на высоких постах.

Мы видели публичную часть, когда Навального предупреждали, что ФСИН затеет дело, ФСИН говорила: «Мы тебя посадим, у нас есть дело, вы нарушили то», мол, не приезжай. Но другие через, видимо, этих агентов или манипулируемых людей говорили: «Да нет, всё отделается домашним арестом, мы людей выведем на улицы, они испугаются». Спецоперация была в этом, — цитирует Венедиктова Telegram-канал радиостанции.

Оппозиционера задержали в аэропорту Шереметьево, когда он вернулся из Германии. Там россиянин лечился от последствий якобы отравления веществом типа «Новичок». Причиной задержания стало неисполнение Навальным условий приговора по делу «Ив Роше». Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания оппозиционера в колонии — он проведёт в ней два года и шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом.

Также Навального признали виновным по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Он должен выплатить штраф в размере 850 тысяч рублей. Если бы оппозиционера судили по новой редакции статьи о клевете, он мог бы получить реальный срок и по ней.

Ранее NEWS.ru писал, что в дело арестованного и приговорённого к 2,5 года лишения свободы российского оппозиционера Алексея Навального не должны вмешиваться внешние силы. Происходящее является исключительно внутренним делом РФ. Такое заявление сделал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.