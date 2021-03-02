Китай заявил, что в дело Навального не должны вмешиваться внешние силы

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В дело арестованного и приговорённого к 2,5 года лишения свободы российского оппозиционера Алексея Навального не должны вмешиваться внешние силы. Происходящее является исключительно внутренним делом РФ. Такое заявление в среду, 3 марта, сделал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Ранее стало известно, что Штаты ввели ограничительные меры против России из-за ситуации с Навальным. Санкции введены против семи «высокопоставленных представителей» российской власти. Они направлены против конкретных организаций и людей. Кроме того, американская разведка напрямую обвинила российские спецслужбы в отравлении Навального.

До этого санкции были введены Евросоюзом.

Как сказал официальный представитель китайского МИД, Пекин формулировал свою позицию по этому вопросу неоднократно.

Дело Навального является исключительно внутренним делом России, внешние силы не имеют никакого права вмешиваться, — цитирует дипломата РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, США и Евросоюз, вводя новые санкции против России, пытаются таким образом отвлечь внимание от своих внутренних проблем. С таким заявлением в разговоре с журналистами выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.