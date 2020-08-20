Жену Навального пустили к главврачу омской больницы

Супруге оппозиционера Алексея Навального удалось встретиться с главврачом омской больницы скорой помощи № 1 (БСМП № 1), где лежит политик.
Сейчас женщина находится в медицинском учреждении.
Встреча жены Алексея Навального и его представителей в кабинете главного врача БСМП −1, — сообщили в местном Минздраве.
Ведомство опубликовало фото из кабинета главврача Александра Мураховского, на котором видно, что Юлия Навальная общается с медработником,
Во время полёта из Томска в Москву политик почувствовал себя плохо. Борт экстренно посадили в Омске, а оппозиционера увезли на скорой в реанимацию. Как заявила его пресс-секретарь Кира Ярмыш, летевшая вместе с ним, с утра Навальный ничего не ел и пил только чай в кафе томского аэропорта. Навальный почувствовал себя плохо уже через несколько минут после того, как самолёт поднялся в небо, и отошёл в уборную, после чего потерял сознание. Сейчас он находится в коме на аппарате ИВЛ.
По последним данным, омским врачам удалось стабилизировать состояние Навального. Вопрос транспортировки политика из Омска пока не рассматривается. В Министерстве здравоохранения отметили, что врачи помогут обратиться за помощью или консультацией к ведущим специалистам, но пока в этом нет необходимости.
Ранее врач Ярослав Ашихмин, который наблюдает политика с 2013 года, заявил, что Навального необходимо эвакуировать в Европу. Однако ситуация с транспортировкой оппозиционера осложняется пандемией коронавируса.
Как писал NEWS.ru, вопрос транспортировки Навального из Омска пока не рассматривается. В Министерстве здравоохранения отметили, что врачи помогут обратиться за помощью или консультацией к ведущим специалистам, но пока в этом нет необходимости
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